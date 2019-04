Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



Katarlı mevkidaşıyla Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Trablus'a yönelik gerçekleştirilen askeri harekattan büyük bir endişe duyduklarını belirtti.



Çavuşoğlu, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdıklarını ve desteklerini ifade ederek, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve uluslararası camianın Trablus'a yönelik saldırıları ve çatışmaları durdurmak için gösterdikleri çabayı desteklediklerinin altını çizdi.



BM'nin Libya'da siyasi çözüm için attığı adımları da desteklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Askeri müdahale ya da gücü ele geçirme çabaları yerine BM'nin düzenlemeyi planladığı konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır." dedi.



Çavuşoğlu, "Libya'da askeri yöntemle çözüm aramak, Libya'ya ve Libyalılara felaket getirir." ifadesini kullandı.



ABD'nin İran'ın resmi ordusu Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesine ilişkin ise Çavuşoğlu, bu kararın anlaşılır bir durum olmadığını ve çelişkili olduğunu ifade ederek, "Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ve Türkiye siyasi ilişkilerinin mükemmel olduğunu belirterek, "Türkiye ve Katar her alanda birbirini destekleyen, dayanışma içinde olan iki kardeş ülke." dedi.



Katarlı mevkidaşıyla görüşmelerinde ikili ilişkilerin birçok boyutunu ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Çok şükür siyasi ilişkilerimiz mükemmel. Türkiye ve Katar her alanda birbirini destekleyen, dayanışma içinde olan iki kardeş ülke." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, Türkiye-Katar ikili ticaret hacminin giderek artarak 1,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.



Başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Katar ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği mekanizmalarıyla ilişkileri her alanda geliştireceklerinin altını çizdi.



"ULUSLARARASI CAMİANIN SAMİMİ OLMASI GEREKİYOR"

Libya'da uluslararası camianın meşru olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik gerçekleştirilen askeri saldırıyı doğru bulmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Bir an önce bunun durdurulması gerekiyor." dedi.



Çavuşoğlu, Libya'da General Halife Hafter'in başkent Trablus'a saldırmasıyla patlak veren çatışmaları destekleyenler olduğuna dikkati çekti. "Uluslararası camianın bu konuda samimi olması gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, uluslararası aktörlerin bir taraftan açıklama yapıp sonra sessiz kalırlarsa samimi olmayacaklarını vurguladı.



Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Sadece açıklama yapmak yetmez. Bu saldırıları durdurmamız için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Herkesin bu konuda tutarlı ve samimi olması lazım. Geçmişte Kuzey Irak'ta referandumda kamuoyu önünde 'referanduma karşıyız' deyip de sonra arkadan 'devam edin' diyen ülkelerin Libya konusunda samimi olmasını bekliyoruz."



Bölgedeki gelişmelerle ilgili Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, ABD ile de Libya hususunda temaslarının devam edeceğini ve yarın da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşeceğini bildirdi.



"TÜM GAYEMİZ AFGANİSTAN'IN İSTİKRARI VE BARIŞI"

Çavuşoğlu, Libya, Afganistan ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konularda da Katar'la görüşlerinin örtüştüğünün altını çizdi.



Afganistan'daki son durumu da değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Katar yönetimine Afganistan'da uzlaşı ve barış için sarf ettikleri çabalardan ötürü teşekkür etti.



Çavuşoğlu, Afganistan'da birçok kalkınma projelerine Katar'la birlikte destek verdiklerini belirterek, "Bizim tüm gayemiz Afganistan'ın istikrarı ve barışıdır." dedi.



ABD'NİN İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMESİ

Çavuşoğlu, ABD'nin ilk olarak tek taraflı kararla İran'a yönelik yaptırım kararı aldığını hatırlatarak, şimdi de İran'ın resmi ordusunu terör örgütü ilan ettiğine dikkati çekti.



ABD'nin bu kararının daha önceki tutumlarıyla çeliştiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün kendi terör listesinde olan PKK ile ve PKK'nın Suriye koluyla Suriye'de ABD iş birliği yapıyor. Bugün bir terör örgütüyle iş birliği yapan ABD'nin bir başka ülkenin resmi ordusunu terör örgütü ilan etmesi başka bir çelişkidir. Biz Suriye'de Devrim Muhafızlarının yaptıklarını desteklemiyoruz. Hatta karşı da çıkıyoruz. Diğer taraftan İran'la Astana formatıyla Rusya ile beraber siyasi çözüm için çok çaba sarf ettik ama sahadaki gelişmeleri geçmişten bu yana kabul etmediğimizi de açıkça söyledik. Ama bu bir ülkenin ordusunu terör örgütü ilan ettirmeyi gerektirmez."



Çavuşoğlu, bu kapsamda tek taraflı alınan kararları dünyaya empoze etmeye çalışmanın doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, bu konudaki endişelerini ve görüşlerini ABD'li muhataplarına ilettiklerini söyledi.



"FİLİSTİN DAVASINA BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Filistin'de iki taraf arasında uzlaşı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Amacımız Filistinli kardeşlerimiz arasında birliğin beraberliğin sağlanmasıdır. Başta Kudüs'ün statüsü olmak üzere, Filistin davası bizim ortak davamızdır. Filistin davasına birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Libya'da Halife Hafter güçlerinin Trablus'u almak için yaptığı saldırı hakkında, "Böyle bir harekat uluslararası hukuka aykırı olduğu için karşıyız. Her şeyin diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Biz Katar olarak Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanındayız çünkü, bu BM tarafından tanınmış bir hükümettir." dedi.



Konuk bakan, Çavuşoğlu ile birçok ortamda ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirterek, bugün de ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerini görüştüklerini söyledi.



Türkiye ile Katar arasında siyasi ve ekonomik pek çok alanda stratejik iş birliği bulunduğunu hatırlatan Al Sani, "Pek çok bölgesel meseleyle ilgili ve özellikle İslam alemiyle ilgili konuları ele aldık." diye konuştu.



Al Sani, "İslam ülkelerinin bu günlerde içinden geçtiği gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ettik. Türkiye'nin İslam aleminde daha güçlü bir rol oynamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.



LİBYA'DA HAFTER GÜÇLERİNİN SALDIRISI

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için yaptığı saldırıyı da ele aldıklarını aktaran Al Sani, Libya'da Hafter güçlerinin BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine uluslararası hukuka aykırı şekilde saldırısına karşı olduklarını ifade etti.



Al Sani, Libya'nın istikrarının önemine işaret ederek, "Sadece Libya'da değil, başka yerlerde de uluslararası hukuka aykırı saldırıları durdurmak için herkesi çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Bu tür saldırıların durdurulmasını sağlamak için Türkiye ile çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



Hafter'e bazı ülkelerin tepki gösterdiğini, bazılarının da destek verdiğini hatırlatan Al Sani, şunları kaydetti:



"Böyle bir harekat uluslararası hukuka aykırı olduğu için karşıyız. Her şeyin diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Biz Katar olarak Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanındayız çünkü, bu BM tarafından tanınmış bir hükümettir. Libya'nın bir an önce istikrara ve barışa kavuşmasını diliyoruz."



"FİLİSTİNLİ TARAFLARIN UZLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Filistin sorununu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı İsrail topraklarına katmaya yönelik açıklamasını ele aldıklarını belirten Al Sani, "Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Uluslararası alanda ve özellikle Filistinli tarafların topraklarını korumak için bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamaları konusunda çalışıyoruz." diye konuştu.



Afganistan konusunun da gündemlerinde olduğu bilgisini veren Al Sani, Taliban ile ABD arasındaki görüşmeleri sağlamak için aracı olduklarını hatırlatarak, "Afganistan'da barışın elde edilmesi için çaba gösteriyoruz." dedi.



Al Sani, Suriye konusunda da İdlib'deki son durumu değerlendirdiklerini söyledi.



ABD'NİN İRAN KARARI

ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesine yönelik değerlendirmesi sorulan Al Sani, şu yanıtı verdi:



"Tek taraflı bu karara katılmıyoruz. Her şey diyalog yoluyla çözüme kavuşmalı. Biz Katar olarak bölgede coğrafi anlamda İran'a yakın bir ülkeyiz. Barış ve istikrarın bölgede hakim olmasını istiyoruz. Daha önce diğer ülkeler tarafından Katar'a yönelik de bazı kararlar alınmıştı. Ama Katar, şu anda kalkınmada yoluna devam ediyor."