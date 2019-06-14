Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını sonuca ulaştırdığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Bunun sonuçları ne olursa olsun, bundan vazgeçmemiz de mümkün değil" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "ABD, Patriotlar için garanti veremiyor. Fransızlar kendi hava savunma sistemleri için teklifte bulundu. Ancak S-400'leri aldık. S-400'ler konusunda kararlıyız, geri adım atmayacağız. Türkiye'nin menfaati için bu adımı atmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Bir ülkenin tek başına başka ülkelere "Al ya da alma" şeklinde talimat vermesini kabul etmiyoruz. ABD'nin bu yaklaşımından vazgeçmesi lazım. ABD'nin bu yaklaşımından Avrupalı ortakları da çok rahatsız. ABD bu hakkı nereden bulunuyor.

Siz bir ülkeye karşı adım atarsanız o ülkenin de atacağı adımlar da vardır. ABD bize karşı bir adım atarsa biz de ona göre karşı adımları atarız. ABD ne derse anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa bunun karşılığını vereceğiz.

Bizim en ihtiyaç duyduğumuz dönemde Türkiye'den Patriot bataryaları geri çekildi. Bize saldırı olursa NATO'nun koruma kapasitesi yok.

ASTANA SÜRECİNİN GELECEĞİ

Bugün siyasi adımları konuşuyorsak bu Astana süreci sonucunda olmuştur. Diğer taraftan İdlib ve Suriye genelinde ise rejimin garantörü ise Rusya ve İran. Bu nedenle " "Rejime söz geçiremiyoruz" diye bir şeyi kabul etmiyoruz. İdlib'deki terörist grupları rejim oraya getirdi.

Dünkü atışlarda 3 askerimiz hafif bir şekilde etkilendi. Rusya'ya gerekli mesajları verdik. Ateşkes için Rusya ile çalışıyoruz.