İstanbul'da lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı

Y.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir lisede, silahlı kavga çıktığının belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiştir. Olay yerinde okul müdürü olduğu belirlenen İ.O. isimli şahsın vücudunun çeşitli yerlerinden silah ile yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olduğu anlaşılmış, olay yerinde 2 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Yürütülen saha çalışmalarında, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle okul idaresi tarafından okuldan atıldığı anlaşılan yaşı küçük Y.K. isimli şahsın, bu gerekçe ile okul müdürü İ.O. isimli şahsı silah ile yaraladığı belirlenmiştir. Çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şahıs aynı gün görevlilerce yakalanmış, şahsa yönelik yapılan sorgulamada, “Taksirle Yaralama” ve “6136 SKM” suçlarından kaydı olduğu belirlenmiş, ayrıca “Kayıp Şahıs” kaydının olduğu da tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Y.K.'nın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



BAKAN TEKİN, OKUL MÜDÜRÜ İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."