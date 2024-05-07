Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.



16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenen ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası olmak üzere görüşmeler gerçekleştirdi.



Yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılı bir biçimde ele alındı.



Savunma sanayiinden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok alanda atılan adımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu.



Türkiye ve Kuveyt arasındaki Karma Ekonomik Komisyon Mekanizması'na yeniden işlerlik kazandırmanın gerekliliğinin ortaya koyulduğu görüşme kapsamında, karşılıklı yatırımları ve ticareti teşvik etmenin iki ülkenin de yararına olduğu ifade edildi.



Görüşmede diplomasi, sağlık, kültür, turizm, eğitim alanlarında iki ülkenin ortaya koyacağı iş birliği üzerine değerlendirmeler yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine Türkiye’nin verdiği desteğin devam edeceğini, her düzeyde temasların sıkı bir şekilde süreceğini söyledi.



İsrail’in Gazze’de masum Filistin halkına yönelik saldırıları da görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kuveyt’in İsrail zulmü karşısındaki tutumunun önemli olduğunu, bu duruşun Filistin davasına güç kattığını, Türkiye’nin başından beri kalıcı ateşkesin tesisi için çaba gösterdiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının bölgenin huzur ve refahı için birlik içinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması için çalışması gerektiğini ifade etti.



Körfez İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatı arasında iş birliği geliştirmenin önemini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’in bu çalışmalara desteğinin önemli olduğunu, bunun yeni fırsat pencerelerinin açılmasını temin edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah ile Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katıldı.

