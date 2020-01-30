Çay ünitesi yolcu otobüsünde yangın çıkardı

Antalya'da bir yolcu otobüsünde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Olay dün saat 17:00 sıralarında Antalya-Alanya karayolu Okurcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan Antalya'ya seyir halinde olan Metro turizme ait otobüs, Alanya ilçesi okurcalar mevkiinde bir anda duman içinde kaldı.

Otobüsün çay ünitesinde başlayan yangın, kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu. Otobüsün kapıları açılmayınca alevlerden kaçmak isteyen yolcular ön tarafta yığıldı.

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar otobüsün camlarını kırıp içerdeki vatandaşları dışarı çıkararak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

BİR YOLCU DUMANDAN ETKİLENDİ



İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Hastaneye kaldırılan Elmas Topal, Seydişehir'den saat 15 00' te hareket ettiklerini ve İncekum'a kadar herşeyin normal olduğunu belirterek şunları söyledi:



"İncekum'da biranda yangın çıktı, ilk arka taraftaki yolcular fark etti. Önce kıvılcımlar çıktı sonra siyah dumanlar yükseldi. Herkes ön tarafa yığıldı otobüsün içinde camları kırabileceğimiz bişey bulamadık kapılar kilitlendi. Dışardaki vatandaşların yardımı içerdeki yolcuların gayretiyle dışarı çıktık ama yangın sönmemişti, itfaiye gelince söndürülebildi. Olayın şehir içinde olması, vatandaşların yardım etmesi büyük şanstı, dağ başında olsa ya da akşam olsaydı biz çoktan ölmüştük alev olmasa bile duman bize yeterdi. 1 dakika kaldım içerde ve hastanelik oldum, yanımda oğlum da vardı biz şu anda ölmüş olabilirdik otobüste çocuklar vardı hepsi çığlık çığlığaydı."