Çekya'da mahsur kalan 8 Türk TIR şoförü Türkiye'ye döndü

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uçuşları iptal olduğu için Çekya'nın başkenti Prag'da mahsur kalan sekiz Türk TIR şoförü,Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle Belarus üzerinden uçakla Türkiye'ye döndü.



Çekya'da bir firmada çalışan TIR şoförleri, izinlerinde Türkiye'ye gelmek için yaklaşık 20 gün önce Prag'tan uçak bileti aldı. Sefer saatine 2 saat kala corona virüs salgını tedbirleri kapsamında uçuşlarının iptal edilmesi nedeniyle bir otelde konaklamak zorunda kalan şoförler, yurda dönüş için Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış'a ulaştı.



Bağış'ın girişimleri sonucunda Belarus'tan İstanbul'a gidecek bir tarifeli uçakta yer bulan Türk TIR şoförleri, Türkiye'ye ulaştı.

Bu sabah İstanbul Havalimanı'na inen 8 Türk TIR şoförü, gerekli işlemlerin ardından otobüsle Bursa'ya götürülerek bir yurda yerleştirildi.



Yurda dönen şoförlerden Muammer Akgün, Çekya'da bir firmada çalıştıklarını, her 3 ayda bir izin için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.



Akgün, yaklaşık 20 gün önce uçak biletlerinin alındığını, uçuşa iki saat kala Prag-İstanbul tarifeli seferin iptal edildiğini ifade ederek, "Firmamız hemen konuya müdahale etti. Bizi havalimanından alarak, otele yerleştirdi. Yaklaşık 10 gün otelde kaldık. Çareler aramaya başladık. Sayın Büyükelçimiz Egemen Bağış'ı aradık. Onunla sürekli telefonla görüştük" dedi.



Bağış'ın ilgili makamlara başvuruda bulunduğunu belirten Akgün, yapılan girişimlerin psikolojik olarak kendilerini biraz olsun rahatlattığını kaydetti.



Akgün, daha sonra Belarus'tan İstanbul'a gelecek tarifeli bir uçağa bilet bulduklarını, bu nedenle Prag'dan başkent Minsk'e gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Belarus Havalimanı'nda 15 saat kaldık. Daha sonra bu sabah İstanbul'a indik. Bizi karşılayan sağlık görevlileri ve polisler otobüslere bindirdi. Yemek ve ihtiyaçlarımız konusunda havalimanında sıkıntı yaşamadık. Şimdi Bursa'ya geldik. Burada bir yurda bizi yerleştirdiler. Herkesin odası ayrı. Yiyecek, içecekten tut, temizlik ve havlusuna kadar bir evde ne varsa o imkanı sağladılar. Yurtta yaklaşık 14 gün kalacağız. Kontrollerimiz yapıldı ve şu anda bizde herhangi bir problem çıkmadı. Ateşlerimiz normal çıktı. Şimdi günlük kontrolleri yapacaklar. Hiçbir arkadaşımızda kötü bir şey yok. Bizim devletten yana bir problemimiz yok. İnanın, odalarda bir kuş sütü eksik. Buraya kadar her şey yapıldı."



"VATANA ULAŞMA UMUDU RİSK TANIMIYOR"



Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükelçi Bağış, Türk TIR işçileriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.



"Vatana ulaşma umudu risk tanımıyor" diyen Bağış, yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi:



"Türkiye'ye dönmek isteyen şoför kardeşlerimizi havalimanından uğurladık. Prag’da bulundukları zaman zarfında kendileri ile yakından ilgilendiğimiz kardeşlerimiz Belarus'a ulaştıklarında 14 gün başkent Minsk’te karantinaya tabi tutulabilme ihtimali ile ardından İstanbul’a vardıklarında ise yeniden 14 gün karantinada kalacakları konusunda bilgilendirdik. Uyarılarımıza rağmen her şeyi göze alarak, Çekya'dan ayrılmak istediklerini belirten şoför kardeşlerimiz, memlekete döndüler. Kendilerine seyahat süresince dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunduktan sonra onlara yol boyunca kullanmaları ricasıyla maske hediye ettik ve uğurladık. Prag’dan sorunsuz bir şekilde Minsk Havalimanı transit salonuna sağ salim ulaştıklarını bildiren yolculuklarımız, Minsk Havalimanı transit salonundaki 15 saatlik bekleyişlerinin ardından İstanbul’a hareket etti."