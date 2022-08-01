Cemevlerine saldırıda 2 gözaltı daha

Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldıran 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.08.2022 - 23:43

Cemevlerine saldırıda 2 gözaltı daha

'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi STK'leri ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da gerçekleşen eylemlerle ilgili şüphelilerden A.O.K'nin aynı gün yakalandığı hatırlatıldı.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, A.O.K. ile irtibatlı oldukları değerlendirilen şüphelilerden Ç.C.B'nin İzmir'de, B.G'nin ise Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta yakalandığı kaydedildi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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