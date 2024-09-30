Cep telefonu silah sayılmıştı: Kardeşlere verilen 25’er yıl hapis cezasını bozan görüntü

Bursa’da telefonun silah sayıldığı cinayette 25’er yıl hapis cezasına çarptırılan iki kardeş, dava dosyasına giren yeni görüntüyle tahliye oldu.



Olay, 2022 Ağustos günü Osmangazi ilçesinde meydana geldi.



H.S. isimli genç kız, yanına nişanlısı S.T. ve kardeşi Yasin Sakarya’yı alıp, gece alışveriş yapmak için markete giderken, yolda eski erkek arkadaşı A.O. ile karşılaştı.



İddiaya göre, arkadaşının kullandığı motosikletten inen A.O., genç kızın nişanlısı S.T.’ye, “Seninle özel olarak konuşmam gerekiyor.” dedi.



S.T.’nin bu teklifi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, küfürleşme ve kavgaya dönüştü.



A.O., belinden çıkardığı, bıçakların keskinliğini artırmakta kullanılan masat ile S.T.’ye vurdu.



Arbedede S.T., A.O. ve H.S. yaralandı.



Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, aldığı darbelerle kaşı patlayan S.T., nişanlısı tarafından hastaneye götürüldü.

Suç vasfını değişmesine neden olan güvenlik kamerası kaydı

KAVGA KEBAPÇIDA DEVAM ETTİ



Kavgayı duyan H.S.’nin babası F.S. ile kardeşleri Yasin Sakarya ve V.S., A.O.’nun ailesinin işlettiği kebapçı dükkanına gitti.



Tarafların tartışması arbedeye dönüşünce, A.O.’nun kardeşi, Muhammet Can Oktan’ın, masanın üzerinden alıp rastgele salladığı cep telefonu, Yasin Sakarya’nın başına isabet etti.



Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada yaralanıp, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Sakarya, üç gün sonra yaşamını yitirdi.



Cinayetle sonuçlanan kavganın ardından Muhammet Can Oktan, Mustafa Oktan, A.O., İ.O., F.S. ve S.T. gözaltına alındı.



A.O. ile kardeşleri Mustafa Oktan ve Muhammet Can Oktan, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede kasten öldürmek suçundan tutuklandı.



Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haklarında kasten öldürme ve yaralama suçlarından dava açılan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Olayda yaşamını yitiren Yasin Sakarya