Cep telefonu silah sayılmıştı: Kardeşlere verilen 25’er yıl hapis cezasını bozan görüntü
Bursa’da bir Yasin Sakarya isimli kişinin ölümüne ilişkin davada soruşturma dosyasına giren görüntü, 25’er yıl hapis cezasına çarptırılan iki kardeşin tahliye olmasını sağladı. Cinayetten tutuklanan Muhammet Can Oktan ile ağabeyi Mustafa Oktan, kararın bozulmasının ardından bir kez daha hakim karşısına çıktı. Telefonun silah sayıldığı davada, izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Muhammet Can Oktan’ın arbedede kendisine vuran kişiye elindeki telefonla yumruk atarken, darbenin yanındaki Yasin Sakarya’ya isabet ettiği belirlendi. Suçun vasfını değiştiren mahkeme heyeti, kardeşlere yaralama sonucu ölüme neden olmaktan 11’er yıl 8’er ay hapis cezası verip, tahliyelerini kararlaştırdı.
Bursa’da telefonun silah sayıldığı cinayette 25’er yıl hapis cezasına çarptırılan iki kardeş, dava dosyasına giren yeni görüntüyle tahliye oldu.
Olay, 2022 Ağustos günü Osmangazi ilçesinde meydana geldi.
H.S. isimli genç kız, yanına nişanlısı S.T. ve kardeşi Yasin Sakarya’yı alıp, gece alışveriş yapmak için markete giderken, yolda eski erkek arkadaşı A.O. ile karşılaştı.
İddiaya göre, arkadaşının kullandığı motosikletten inen A.O., genç kızın nişanlısı S.T.’ye, “Seninle özel olarak konuşmam gerekiyor.” dedi.
S.T.’nin bu teklifi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, küfürleşme ve kavgaya dönüştü.
A.O., belinden çıkardığı, bıçakların keskinliğini artırmakta kullanılan masat ile S.T.’ye vurdu.
Arbedede S.T., A.O. ve H.S. yaralandı.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, aldığı darbelerle kaşı patlayan S.T., nişanlısı tarafından hastaneye götürüldü.
KAVGA KEBAPÇIDA DEVAM ETTİ
Kavgayı duyan H.S.’nin babası F.S. ile kardeşleri Yasin Sakarya ve V.S., A.O.’nun ailesinin işlettiği kebapçı dükkanına gitti.
Tarafların tartışması arbedeye dönüşünce, A.O.’nun kardeşi, Muhammet Can Oktan’ın, masanın üzerinden alıp rastgele salladığı cep telefonu, Yasin Sakarya’nın başına isabet etti.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada yaralanıp, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Sakarya, üç gün sonra yaşamını yitirdi.
Cinayetle sonuçlanan kavganın ardından Muhammet Can Oktan, Mustafa Oktan, A.O., İ.O., F.S. ve S.T. gözaltına alındı.
A.O. ile kardeşleri Mustafa Oktan ve Muhammet Can Oktan, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede kasten öldürmek suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haklarında kasten öldürme ve yaralama suçlarından dava açılan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.
Masanın üzerinden aldığı cep telefonu ile başına vurduğu Yasin Sakarya’nın ölümüne neden olmakla suçlanan Muhammet Can Oktan savunmasında, kendini savunmak için gözü kapalı halde rastgele yumruk attığını iddia etti.
Oktan, “Kendimi savunurken elimdeki cep telefonunun birine isabet ettiğini fark ettim. İstemeyerek Yasin isimli şahsa yumruğum denk gelmiş. O sırada zaten telefonum da yere düşmüştü.” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, cep telefonunu silah sayarak Yasin Sakarya’nın ölümüne neden olduğu iddia edilen Muhammet Can Oktan ile kavgaya karışan ağabeyi Mustafa Oktan’a, iyi hal indirimiyle 25’er yıl hapis cezası verdi.
A.O.’nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, A.O.’nun da aralarında olduğu 4 sanığa yaralama suçundan adli para cezası verdi.
DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ
Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne taşındı.
Mahkeme kararı bozup, kamera kayıtlarının yeniden incelenmesi ve maktulün daha önceden herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığının belirlenmesini kararlaştırdı.
Yerel mahkemede yeniden yapılan yargılamada izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Oktan’ın, arbedede kendisine vuran kişiye elindeki telefonla yumruk atarken, darbenin yanındaki Yasin Sakarya’ya isabet ettiği belirlendi.
Suçun vasfını değiştiren mahkeme heyeti, Muhammet Can Oktan ile ağabeyi Mustafa Oktan’a, yaralama sonucu ölüme neden olmak suçundan 11’er yıl 8’er ay hapis cezası verip, cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerini kararlaştırdı.
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