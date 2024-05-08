Çevirmeyi görünce aracı terk edip kaçan alkollü sürücü yakalanınca polislere sitem etti: Sizin bu yaptığınız ne şimdi?

Aksaray'da dün saat 21.30 sıralarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin rutin denetlemesi sırasında polisi gören İsmail İlgün, 68 ABG 446 plakalı otomobilini terk edip, koşarak kaçtı.

"BENİM AYAKKABIMI KİM ÇALDI?"

Durumu fark eden polis ve bekçiler de sürücüyü peşinden koşup kısa sürede yakaladı. Kaçarken ayakkabısının tekini aracın içinde unutan İlgün, polise, ''Ben kaçmadım kardeşim, evime gidiyorum. Ben alkollüyüm sizin bu yaptığınız ne şimdi? Benim ayakkabımı kim aldı? Benim ayakkabımı verin?'' dedi. Polisin, ''Ayakkabını biz mi çıkardık?'' demesi üzerine İlgün, "Ben bilmiyorum" diye cevap verdi.

