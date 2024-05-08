Çevirmeyi görünce aracı terk edip kaçan alkollü sürücü yakalanınca polislere sitem etti: Sizin bu yaptığınız ne şimdi?

Aksaray'da alkollü bir kişi, polis ekiplerini görünce otomobilini terk edip kaçmaya teşebbüs etti. 2,19 promil alkollü olduğu tespit edilen 43 yaşındaki şahıs, "Ben kaçmadım kardeşim, evime gidiyorum. Ben alkollüyüm sizin bu yaptığınız ne şimdi? Benim ayakkabımı kim aldı? Benim ayakkabımı verin?" dedi.

Çevirmeyi görünce aracı terk edip kaçan alkollü sürücü yakalanınca polislere sitem etti: Sizin bu yaptığınız ne şimdi?

'da dün saat 21.30 sıralarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin rutin denetlemesi sırasında polisi gören İsmail İlgün, 68 ABG 446 plakalı otomobilini terk edip, koşarak kaçtı.

"BENİM AYAKKABIMI KİM ÇALDI?"

Durumu fark eden ve bekçiler de sürücüyü peşinden koşup kısa sürede yakaladı. Kaçarken ayakkabısının tekini aracın içinde unutan İlgün, polise, ''Ben kaçmadım kardeşim, evime gidiyorum. Ben alkollüyüm sizin bu yaptığınız ne şimdi? Benim ayakkabımı kim aldı? Benim ayakkabımı verin?'' dedi. Polisin, ''Ayakkabını biz mi çıkardık?'' demesi üzerine İlgün, "Ben bilmiyorum" diye cevap verdi.

Çevirmeyi görünce aracı terk edip kaçan alkollü sürücü yakalanınca polislere sitem etti: Sizin bu yaptığınız ne şimdi? - 1

2,19 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kimliğini göstermesi ve alkolmetreyi üflemesi istenen İlgün, tüm çabalara rağmen olumsuz yanıt verince gözaltına alınmak istendi. Bunun üzerine İlgün, alkolmetreye 7 kez üfledi ve 2,19 promil alkolü olduğu tespit edildi.

6 BİN 439 TL CEZA KESİLDİ

İlgün'e, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 TL, 'Muayenesiz araç kullanmak'tan 1506 TL, 'Sigortasız araç kullanmak' suçundan da 690 TL idari para cezası uygulandı, aracı da trafikten menedildi. İlgün, hakkında işlem yapılması için merkezine götürüldü.

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