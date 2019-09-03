Afyonkarahisar'daki cezaevinden firar eden Ali M., Konya'daki eşini pompalı tüfekle öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali M., Konya'nın Meram ilçesi Sahibata Mahallesi'ndeki eşi Birsen'in (48) evine gitti.
Daha sonra mutfak penceresinden evi ateşe veren Ali M., yangın nedeniyle evinden çıkan eşini pompalı tüfekle yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.
Zanlının ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Öte yandan yangın, olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.
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