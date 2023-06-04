Cezaevinden yeni çıktı: Üvey babası ile annesini bıçakla yaraladı

Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Nane Sokak'taki evde, cezaevinden yeni çıktığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ş.Y. (30), üvey babası A.A. (60) ile tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Y'nin, bıçakla karnından ve kolundan yaraladığı üvey babası A.A. koşarak evden uzaklaştı.



Araya girmeye çalışan annesi A.Y'nin (55) de yaralandığını fark eden saldırgan, bu kez kendisine bıçakla zarar verdi.



Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.



Yaralı anne ve Çınar Caddesi'ne kaçan üvey baba, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Üvey babanın durumunun ağır olduğu açıklandı.



Kendisi de yaralı olan saldırgan ise ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

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