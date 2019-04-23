CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.



Beraberinde CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle resepsiyona katılan Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ile selamlaştı. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir süre sohbet etti.



YSK'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların oy kullanabileceğine ilişkin kararının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "YSK'nin kanun hükmünde kararnamelilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar. Diyor ki 'Bunlar oy kullanabilirler.' Daha önce de benzer kararları var." dedi.



Kılıçdaroğlu, daha sonra resepsiyondan ayrıldı.