CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı için mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu 1 Mayıs mesajında "Umutsuzluğa kapılmayın" mesajı verirken bayram için "Yoksulluğu bitirmek, hakkaniyeti yeniden tesis etmek temel hedefimizdir" dedi.

Haberler - NTV Haber 01.05.2022 - 12:44

CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı mesajı

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Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği

Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımına "Hiç umutsuzluğa kapılmayın" ifadesi ile başladı. CHP Lideri mesajında "Sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve 1 Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir ’yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu mesajı da yayımladı. "Bu güzel ülkede yoksulluğu bitirmek, tükenen adalet ve hakkaniyeti yeniden tesis etmek ve elbette Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir" dedi..

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