CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.



Kılıçdaroğlu paylaşımına "Hiç umutsuzluğa kapılmayın" ifadesi ile başladı. CHP Lideri mesajında "Sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve 1 Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Bayramı mesajı da yayımladı. "Bu güzel ülkede yoksulluğu bitirmek, tükenen adalet ve hakkaniyeti yeniden tesis etmek ve elbette Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir" dedi..

