Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği

İstanbu'da Taksim Meydanı'na gelen ilk grup Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) oldu.

Sendika yöneticileri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Hak-İş) bağlı grup meydana girdi.



1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı yokuşunun başındaki anıta karanfil bırakan grup, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü.

İki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan kutlamalara bu kez valilik izin vermedi. Sendikaların küçük gruplar halinde meydana girişine izin veriliyor.

İstanbul'da Maltepe Sahili'nde yapılan kutlamalara izin veriliyor.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı'na çıkan tüm noktalarda kontrol alanları oluşturdu. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Bir grup turist ile tur rehberi olduğunu belirten kişi de geçişlerine izin vermeyen polis ekipleriyle tartıştı.



POLİS NÖBET TUTUYOR

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor.



Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekliyor. Öte yandan, Şişli Ergenekon Caddesi'nde 10 kişilik, Feriköy Mezarlığı yanında da 6 kişilik grup sloganlar atarak meydana yürümek istedi. Polis ekipleri slogan atan kişileri uzaklaştırdı.

