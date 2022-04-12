CHP seçim yasasını AYM'ye götürdü

CHP, seçim kanununda değişikler yapan düzenlemenin bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.



CHP Meclis Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre başvuru, düzenlemenin 5, 6, 11 ve 12'nci maddeleri için yapıldı.



Dilekçede il ve ilçe seçim kurullarında görev alacak hakimlerin ad çekme usulüyle belirlenmesi, mevcut kurulların üç ay içinde yeniden oluşturulması ve Cumhurbaşkanı'nı propaganda yasaklarından muaf tutan maddelerin anayasaya aykırı olduğu belirtildi.



İptali istenen düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması da talep edildi.

