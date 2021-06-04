CHP Sözcüsü Öztrak'tan "10 bin dolar alan siyasetçi" tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Öztrak, "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siysetçi" iddiası üzerinden hükümeti eleştirdi.

'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevini yaparken öğrendiği bu ismi savcılara bildirmeyerek suç işlediğini' savunan Öztrak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan da kendi atadığı İçişleri Bakanı’nı yanına çağırıp 'Kim bu mafyadan maaş alan siyasetçi' diye sormadı. Meclis Başkanı, milletvekillerini töhmet altında bırakan bu bakanı çağırıp, 'Bu siyasetçi bir milletvekili mi?' diye soramadı."

TBMM Başkanı Şentop'un iddianın hedefindeki siyasetçinin açıklanması için yaptığı çağrıların yanıtsız kaldığını hatırlatan Öztrak, "Meclis Başkanı, Meclis’in itibarını korumak zorundadır" ifadelerini kullandı.