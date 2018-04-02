CHP Sözcüsü Tezcan'dan Erdoğan'a asker üniforması tepkisi
NTV HaberTürkiye
CHP Sözcüsü Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker üniformasıyla sınır karakolunu ziyaret etmesine tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamada bulundu.
Tezcan'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sınır karakolu ziyareti sırasında askeri üniforma giymesi vardı.
"Asker üniforması hak edilince giyilir" diyen Tezcan, "Cumhurbaşkanlığı makamı şımarıklık makamı değil. Davul zurna çalarak gidip Afrin Harekatı'nda şımarık ve TSK'nın vakarına yakışmayan ciddiyetsiz tutumların yeri değildir orası" dedi.
Tezcan şöyle devam etti:
"Şehitlerin kanının aktığı yerdir orası. Orası temsili askeri üniformalarla ile şov yapılacak yer değildir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, herkese, bu tiyatro sahnesinin parçası olan Genel Kurmay Başkanı'na diyoruz ki; bir an önce TSK'nın vakar ve ciddiyetine uygun davranmaya yönelin Afrin Harekatı'nın başarısına gölge düşürmeyin."