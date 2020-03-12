CHP'de kurultaya corona virüs ayarı

Türkiye'de ilk corona virüs vakasına rastlanmasının ardından, gözler CHP'nin binlerce partilinin katılacagı 28-29 Mart tarihli 37. Olağan Kurultayı'na çevrildi.

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, virüsün özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda yayılma riski nedeniyle kurultayın ertelenip ertelenmeyecegi tartışmaları başladı.

CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroglu başkanlığında yapılacak. Öncelikle MYK kurultaya olası bir erteleme kararıyla ilgili PM'den yetki isteyecek. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar izlenecek ve corona virüsün yayılması takip edilecek. Eğer yayılma olursa MYK, PM'den aldığı yetki doğrultusunda karar verecek.



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