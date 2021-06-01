CHP'den imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

İmam Mustafa Demirkan hakkında Ayasofya Camii'nde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’e ve manevi şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir ve Ankara baroları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.



Cumhuriyet Halk Partisi'nden de aynı yönde adım geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ayasofya Camii’nde Devlet ricalinin önünde, bir defa daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okundu. Bu suçtur, bu büyük bir rezalettir" dedi.

Öztrak, "Bugün Kudüs’te, Mescidi Aksa ’da yaşananlara bir bakın. Bugün bu topraklarda böyle bir zül yaşamıyorsak, bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Grup başkanvekilimiz, UYAP üzerinden bu şahıs hakkında, suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca savcılar bu konuda resen harekete geçmelidir" değerlendirmesinde bulundu.