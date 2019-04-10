CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır" dedi.



CHP il başkanları, 81 kentte eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.



Kaftancıoğlu da 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde Türkiye'nin 81 ilinde CHP il başkanları tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan çağrıyı paylaştı:



"YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK, demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine 'Dur' demek zorundadır. YSK, 'Hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?' buna açık ve net cevap vermek zorundadır. 'YSK'de hakimler mi var, yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?' Bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nin tarihsel sorumluluğudur."



"ŞU ANKİ GÜNCEL FARK, 15 BİN 119"



Açıklamanın ardından soruları da yanıtlayan Kaftancıoğlu, geçersiz oyların sayımının yavaşladığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:



"Şu an itibarıyla İstanbul'da 31 bin 186 sandığın 30 bin 247'si sayıldı. Bu da yüzde 97'lik bir orana denk geliyor. İstanbul'un 4 ilçesinde, Pendik, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe'de sayımlar devam ediyor. Pendik, Avcılar ve Esenyurt'ta sayımlar bugün, birkaç saat içinde bitecek. Sadece Maltepe'de hem belediye oyları hem büyükşehir oyları sayılıyor. Maltepe ilçesindeki sayımlar sandık kurulu değil, ancak MHP'nin başvurularıyla yavaşlatıyor. Şu anki güncel fark, 15 bin 119. Dün, başlangıçta 51, ardından 6 sandık daha eklenerek 57 sandık sayımı kararı çıkmıştı, 22 ilçemizde. O sayımlarda bizlerin lehine oylar çıktığı görülüyor."



Kaftancıoğlu, dün "İstanbul halkı, hatta Türkiye halkı çok yoruldu, artık insanların gündemde seçim yok, sayarak farkı kapatmak gibi bir gerçeklik yok. Bunu siz de biliyorsunuz. 3-5 oyla farkın kapanmayacağı aşikar. Artık bu süreci bitirelim, artık İstanbul halkı rahatlasın." dediğini aktararak, "Farkın kapanmayacağı o kadar aşikar ki" dedi.



"BÜYÜKÇEKMECE'YE DAİR İTİRAZIMIZ VARDI"



Büyükçekmece'deki son gelişmelere değinen Kaftancıoğlu, seçim takvimine göre 17 Ocak-31 Ocak arasında seçmen listelerinin askıya çıktığını, partiler tarafından yapılan tespitler sonucunda başvuruların yapıldığını ve 31 Ocak itibarıyla seçmen listelerinin kesinleştiğini anlattı.



Kaftancıoğlu, bu süre içinde CHP'nin İstanbul'un 39 ilçesinde "taşıma, yığma seçmenlere" dair itirazlarının yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"İstanbul'un 39 ilçesinde 19 bin 502 seçmene sadece CHP olarak itiraz ettik. Bu itirazlarla birlikte 5 bin 862 seçmenin kaydı donduruldu. Bu seçmenlerin içinde hakikaten bizim düşünmediğimiz ama bugün kaybettiklerini kabul etmeyen anlayışın yaptığı ilçelerden arsalara seçmen taşıma, metruk binalara seçmen taşıma gibi tespitlerimiz oldu. Bunun içinden 13 bin 680 itirazımız reddedildi. O gün Büyükçekmece'ye dair de bizim itirazımız vardı. Büyükçekmece'deki durum neydi? 31 Ocak'ta kesinleşen Büyükçekmece seçmen listeleriyle ilgili olarak biz ve AKP tarafından yasal süreç içinde 3 bin seçmene itiraz edildi ve bugünlerde adı geçen şu anda tutuklu kişinin işlem yaptığı, 354 kişinin de içinde olduğu, 745 seçmenin kaydı donduruldu yasal süreç içinde ve sonrasında seçmen listeleri kesinleşti. 24 Haziran 2018 Seçimlerinde ilçede kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351, 31 Mart 2019'da ise 174 bin 661, aradaki fark 2 bin 310. Bu 2 bin 310'un 760 tanesi o ilçede yaşayıp, ilk defa oy kullanacak seçmenler. 2 bin 310 içindeki 745 kişinin, bugün tartıştıkları, devlet eliyle polis aracılığıyla halka terör uyguladıkları kişiler, aslında o günlerde tespit edilen ve kayıtları dondurulan kişiler. Ama bugün devlet eliyle uygulanan terör, bu nedenle değil, 'Siz neden oyunuzu CHP'ye verdiniz?'in soruşturmasıdır. Sanki hukuksuz bir süreç gibi yansıtmanın manası yoktur."

"USULSÜZLÜK YOK, VATANDAŞI TERÖRİZE ETME HALİ VAR"



YSK tarafından 2014'te Iğdır seçimlerinde alınan kararı paylaşan Kaftancıoğlu, "Seçimler bittikten sonra oy kullanan seçmenlerin seçmen listelerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilmiş. Büyükçekmece'de olduğu gibi değil. Büyükçekmece'de herhangi bir usulsüzlük yok, sadece vatandaşı terörize etme hali var. Iğdır'da, usulsüzlük yapıldığı belgeleriyle tespit edilmiş ve seçim sonrası belgeler YSK'ya verilmiş. YSK'nin aldığı karar, 'Evet, bu seçmen listelerinde bir usulsüzlük var. Oy kullanmaması gereken seçmenler oy kullandı, ancak YSK olarak süreç tamamlandığından ve oradaki seçimler sonuçlandığından seçmen listelerinde usulsüzlük olmasına rağmen seçimlerin iptali reddedilmiştir.' İşlerine geldiği zaman bu kararları aldıranların, yine işlerine geldiği zaman ortada bir hukuksuzluk olmamasına rağmen, süreç normal bir şekilde ilerlemişken, seçimin iptaline dönük dilekçe vermelerinin açıklanabilir hiçbir yanı yok. Açıklayıcı tek cümle: AKP'nin sandıkta kaybetmeyi bilmemesidir. Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz."



Canan Kaftancıoğlu, 2 gün önce İl Seçim Kuruluna Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi için dilekçe sunduklarını hatırlatarak, bugün saat 15.00'te İl Seçim Kurulundan bir kez daha mazbata talebinde bulunacaklarını belirtti.

