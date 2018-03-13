CHP'li Özgür Özel: AKP ve MHP gece yarısı baskını yaptı (Seçim ittifakı)

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti ve MHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakına olanak sağlayan düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin Genel Kuruldaki görüşmeleri sürerken, partisinin milletvekilleriyle Meclis Basın Kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Konuşmasına saatin 02.20 olduğuna işaret ederek başlayan Özel, Meclis'te "demokrasi tarihi açısından bir utanca tanıklık ettiklerini" söyledi.

İttifak teklifi olarak bilinen düzenlemenin Genel Kuruldaki görüşmelerinin hafta boyunca süreceğinin kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Özel, buna karşın gece 24.00'ten sonra AK Parti ve MHP'nin kendi aralarında anlaşarak teklifin görüşmelerini gerekirse sabaha kadar çalışarak bitirme kararı aldığını ileri sürdü.

Özel, "Bunu Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin şaşkınlıklarından ve bize sormalarından öğrendik. Söz aldığımızda 'Buna biraz önce karar verdik' dediler. Pazartesi gününü, Meclis TV yayınının olmadığı bir günü tercih etmişlerdi." diye konuştu.

"SİYASİ YANKESİCİLER"



Teklif sahibi partilerin işi güneş doğmadan kotarmayı tercih ettiğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'yi birlikte sürükledikleri karanlıkta birbirlerine tutunup ittifak şarkıları söyleyerek baraj korkularını yenmeye çalışanlar, seçimi güvensiz hale getirmeyle ilgili yasa tasarısını hazırlayanlar, milli iradeye bu kumpası kuranlar, milli irade hırsızları, siyasi yankesiciler gecenin karanlığından yararlanarak yarın güneş doğduğunda bir oldubitti yaparak bu ittifak yasasını kamuoyundan kaçırmak istiyorlar ama milletten kaçamayacaklar. Millet bu yaptıklarının hesabını sandıkta soracak."



"GECE YARISI BASKINI"



Siyasi tarihin kendi kazdığı kuyuya düşenlerle dolu olduğunu ifade eden Özel, CHP olarak "gece yarısı baskınına" karşı sabaha kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.



Yapılanı seçmene şikayet ettiklerini belirten Özel, "Sizin oyunuzu çalmak üzere yapılan tasarlamalar, oyunuzu herkese eşit dağıtırken kalanı kendi tabaklarına dökmek isteyenler, bunun için akıl almaz taktikler bulanlar, bu gecenin karanlığında bu karanlık yasayı geçirmeye çalışıyorlar. CHP olarak karanlığa teslim olmayacağız. Bu karanlığı yaratanlardan günü geldiğinde mutlaka önce seçmenlerimiz, sonra da hukuk bu yaptıklarının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.



Meclis'te milli iradeyi çalmaya çalışanlar olduğunu öne süren Özel ve beraberindeki milletvekilleri durumu alkışlarla protesto etti.