CHP'nin 'Öğretmenlik sınavına iptal' istemine AYM'den karar

CHP'nin 'Öğretmenlik sınavına iptal' isteminde AYM sendikalarını dinleyecek.

Düzenlemeyle gelen kariyer sınavından 70 ve üzeri puan alma şartı ile adayların, uzman öğretmen ve başöğretmen olmasını öngörülüyor.

CHP’nin açtığı davada, mesleğin "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, atama usüllerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümlerin iptali isteniyordu.

BAKANLIK VE SENDİKALAR DİNLENECEK

Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi.

İLK SINAV 19 KASIM'DA

İlk kez gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.