Çiğ köfte 5 öğrenciyi hastanelik etti

Amasya'da çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çiğ köfte 5 öğrenciyi hastanelik etti

Lisesi öğrencisi 5 arkadaş, öğle arasından kent merkezinde bulunan bir marketten çiğ köfte aldı.

Çiğ köfteyi yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi.

Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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