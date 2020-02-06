Çığ şehidi askerlere veda

Van Bahçesaray'da ikinci çığ felaketinde şehit olanlar son yolculuğuna uğurlanıyor.
Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda ikinci çığ felaketinde şehit olanlar için tören düzenleniyor. Düzenlenen törenle Van'da şehit olan 12'si asker, 9'u güvenlik koruyucu, 2'si itfaiye eri 23 şehit son yolculuğuna uğurlanacak.
Şehitler hastanelerden ambulansla alınarak Jandarma Filo Komutanlığı'na getirildi. Burada şehitlerin özgeçmişleri okundu.
Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sivil askerler ve yetkililer ile şehit yakınları bulundu.
Şehitler okunan duaların ardından askeri uçakla memleketlerine uğurlandı.
İKİNCİ ÇIĞ DÜŞMÜŞTÜ
Van Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.
Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.
Çığ sonucu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aktardığı bilgiye göre, 1'i astsubay, 10'u uzman çavuş, 8 güvenlik korucusu şehit oldu.