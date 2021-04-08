Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırıda bulunan sanığa 16 yıl hapis

Antalya'da eve bırakma bahanesiyle aracına aldığı Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırıda bulunan Murat Kaya, 16 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

DHA 08.04.2021 - 11:34

Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırıda bulunan sanığa 16 yıl hapis

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Antalya'da iki yıl önce eğlence merkezinde çalışan Çiğdem Yaylak, mesai bitimi evine gidecekti.

Yaylak, işyeri sahibinin yönlendirmesiyle Murat Kaya'nın aracına bindi. Ancak zanlı, 29 yaşındaki kadının araçtan inmesine izin vermedi, darbettiği kadına cinsel saldırıda bulundu.

Gözaltına alınan Murat Kaya ve işyeri sahibi, serbest bırakıldı.

Zanlıların bırakıldığını öğrenen Çiğdem Yaylak, yaşamına son vermek istedi. Son anda kurtarılan kadın, yüzde 99 engelli olarak yatağa bağımlı hale geldi.

İki ay önce adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği için tutuklanan sanığın cezası belli oldu. Murat Kaya, 16 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Diğer sanık ise beraat etti. Cezayı az bulan aile, hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

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