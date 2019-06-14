İstanbul Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, 5 katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada karar çıktı.
Mahkeme, İGDAŞ'ta teknisyen olan iki sanığa "taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.
Daire sahibi ve kombi servis yetkilisi iki sanık ise beraat etti.
Cihangir'deki doğalgaz patlaması davasında karar
DHATürkiye
İstanbul Cihangir'de 2016 yılında, 5 katlı bir apartmanın en üst katında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada İGDAŞ'ta teknisyen olan iki sanığa 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Daire sahibi ve kombi servis yetkilisi ise beraat etti.
İstanbul Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, 5 katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada karar çıktı.