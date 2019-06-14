İstanbul Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, 5 katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada karar çıktı.

Mahkeme, İGDAŞ'ta teknisyen olan iki sanığa "taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Daire sahibi ve kombi servis yetkilisi iki sanık ise beraat etti.