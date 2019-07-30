Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan TIR'lar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürün ve beton götüren TIR'lar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR'ların geçişi nedeniyle zaman zaman 5 kilometreyi bulan uzun TIR kuyruklar oluştu.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda insani yardım yoğunluğu
Anadolu AjansıTürkiye
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriye'ye insani yardım taşıyan TIR'lar nedeniyle yoğunluk oluştu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan TIR'lar yoğunluk oluşturdu.