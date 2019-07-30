Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan TIR'lar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürün ve beton götüren TIR'lar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR'ların geçişi nedeniyle zaman zaman 5 kilometreyi bulan uzun TIR kuyruklar oluştu.