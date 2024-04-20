Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli mevkisinde E.Ö.'nün kullandığı cip ile Fatih Ekşi yönetimindeki otomobil saat 12.30 sıralarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Fatih Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

