Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre cipleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 7 cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Devrilen tırdaki cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.

İHA 16.03.2021 - 12:52

Cipleri taşıyan tır yoldan çıktı, sıfır araçlar tarlaya savruldu

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Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken 7 otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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