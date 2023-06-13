Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 10 gözaltı

Kilis'te savcılık koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, Çobanbey Sınır Kapısı'nda bazı kişilerin rüşvet vererek Suriye'ye yasa dışı yollarla ürün geçişi yaptığını tespit etti.

4'ü kamu görevlisi 12 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlılardan 10'u kısa süre içinde yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 4 zanlı tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbet kaldı.

Hakkında gözaltı kararı olan diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.