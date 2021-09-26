Çocuk cerrahi uzmanı, corona virüsten hayatını kaybetti

İzmir'de çocuk cerrahi uzmanı Ali Sayan corona virüse yakalanarak hayatını kaybetti. Aşılarını yaptırdığı belirtilen doktorun yaklaşık 20 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi.

DHA 26.09.2021 - 15:47

Çocuk cerrahi uzmanı, corona virüsten hayatını kaybetti

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İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 62 yaşındaki Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan corona virüsten yaşamını yitirdi.

1 Eylül'de corona virüse yakalanan Dr. Ali Sayan görev yaptığı hastanede tedaviye alındı, durumunun ağırlaşması üzerine de entübe edildi.

Evli ve 1 kızı olduğu belirtilen Sayan, dün hayatını kaybetti. Doktorun cenazesi, aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aşılarını yaptırdığı belirtilen Sayan'ın yaklaşık 20 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi.

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