Çocuk cerrahi uzmanı, corona virüsten hayatını kaybetti

DHA 26.09.2021 - 15:47
İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 62 yaşındaki Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan corona virüsten yaşamını yitirdi.
1 Eylül'de corona virüse yakalanan Dr. Ali Sayan görev yaptığı hastanede tedaviye alındı, durumunun ağırlaşması üzerine de entübe edildi.
Evli ve 1 kızı olduğu belirtilen Sayan, dün hayatını kaybetti. Doktorun cenazesi, aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aşılarını yaptırdığı belirtilen Sayan'ın yaklaşık 20 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi.