Çocukların tartışmasına babalar dahil oldu: 1 ölü

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keleş, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Hüseyin N., JASAT ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.