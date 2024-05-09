Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehirde etkili olan toz taşınımı bir kez daha gündemde. Toz taşınımının Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Peki, toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara’da cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. TOZ TAŞINIMINA DİKKAT Öte yandan yarın Marmara genelinde görülmesi beklenen toz taşınımının 12 Mayıs pazar günü, sabah saatlerinde sona ereceğinin tahmin edildiği bildirildi. Toz taşınımının hafif, zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiği kaydedildi

EGE'DE 5 İL İÇİN UYARI



Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Ege Bölgesi'ndeki 5 il için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.



Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale) bu akşam saatlerinden itibaren (09.05.2024 Perşembe) Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü etkili olması beklenen toz taşınımının 11.05.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Toz taşınımının 11 Mayıs sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, kısaca yerdeki tozun rüzgarın etkisiyle havaya taşınması olarak tanımlanabilir. Atmosferdeki en baskın aerosol çeşitlerinden bir tanesi olan Mineral Toz Partikülleri (Çöl Tozları), Dünya ekosistemi için büyük önem taşır.