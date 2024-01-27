Çöplükte bebek cesedi bulundu

Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğündeki ayrıştırma tesisindeki personel, beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesediyle karşılaştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı hastane dışında bir yerde doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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