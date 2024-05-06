Çorbacıda dehşet anları: Eski ortağına kurşun yağdırdı

İstanbul Bayrampaşa'da Gülya Akça, çalıştığı iş yerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayati işledikten sonra kendi kafasına da ateş eden şüpheli Hüseyin Çizmeci, ağır yaralandı. Gülya Akça'nın daha önce kanseri yendiği öğrenildi.

Çorbacıda dehşet anları: Eski ortağına kurşun yağdırdı

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak'taki bir çorbacıda yaşandı.

Gülya Akça (54), Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı. Akça, Bayrampaşa’daki başka bir çorbacıda çalışmaya başladı.

Dün akşam saatlerinde, Hüseyin Çizmeci, Gülya Akça’nın çalıştığı dükkana gitti. İkili tartışmaya başladı. Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça’ya 4 el ateş etti. Bu sırada polis ekiplerinin geldiğini gören Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti.

Çorbacıda dehşet anları: Eski ortağına kurşun yağdırdı - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi, ambulansla hastaneye kaldırdı.Gülya Akça hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hüseyin Çizmeci'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"DAHA ÖNCE KANSERİ ATLATTI"

Gülya Akça'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Akça'nın daha önce kanseri yendiğini söyleyen yakın arkadaşı Serpil Aday, "Mücadeleyi seven bir insandı. Kanseri atlattı 5-10 sene önce.Göğüs kanseriydi. Mucizevi bir şekilde kanseri atlattı; 'İşe başlayayım kafam dağılsın' dedi. İş ortağı yüzünden kanseri atlatan arkadaşım şu anda kara toprağın altında." diye konuştu.

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