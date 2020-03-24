Corona virüs sandılar epilepsi krizi çıktı

Bingöl'de fenalaşarak yere yığılan bir kişiye corona virüs endişesi nedeniyle müdahale edilemedi. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen kişinin epilepsi hastası olduğu anlaşıldı.

İHA 24.03.2020 - 10:55

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Bingöl’de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, corona virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi.

Olay, kent merkezinde Genç Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı.

Olaya tanık olan vatandaşlar ise corona virüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hastayı devlet hastanesine götürdü. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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