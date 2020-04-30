Corona virüsten en çok Doğu Anadolu ve Ege korkuyor

81 ilde 6 bin 318 kişinin katılımıyla, "Türkiye Koronafobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması" araştırması gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre, corona virüs korku ve kaygı açısından en çok Doğu Anadolu ve Ege'yi etkiledi.

Katılımcıların büyük bir kısmı psikolojik olarak olgunlaştıklarını, sahip olduklarının kıymetini bilmeye başladıklarını vurgularken, kadınların erkeklerden daha fazla korku ve kaygı duydukları ortaya konuldu.

Araştırmaya göre, kadınların korku, endişe, Covid hakkında düşününce rahatsız olma ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmekten çok korkma oranları erkeklere göre daha yüksek. Büyükşehir ve metropollerde yaşayanların haber ve sosyal medya izlerken endişe duyma oranları yüzde 52 iken ilçe ve kasabada yaşayanlarda bu oran yüzde 47 çıktı.

Katılımcıların yüzde 49.6'sı salgın sürecinin belirsizliği nedeniyle kaygılanırken, bunu yüzde 40.9 ile sosyal ilişkilerden uzak kalmak kaygısı izliyor. Aile bireylerinin geleceği ile ilgili kaygılananların oranı yüzde 35.3. Yeterli sağlık hizmeti alamama, koruyucu ekipmana ulaşamama, ekonomik sorunlar, eğitimin aksaması, evden dilediği zaman çıkamamak, aile bireylerinin ruhsal durumları, fiziksel güvenliliği sağlayamama, işsizlik gibi kaygılar da yoğun olarak yaşanıyor.



Katılımcıların yüzde 74'ü "Elimdekilerin kıymetini daha iyi anladım” derken, yüzde 59'u "Yaşamda önem verdiğim şeylerin sırası değişti" yanıtını verdi.

Zorlukları göğüsleyebileceklerini anlayan ve olayları olduğu gibi kabul edenlerin oranı yüzde 56 olurken, manevi konulara ilgisinin arttığıni söyleyenlerin oranı yüzde 49. Katilimcıların yüzde 48'i de ilişkilerine daha çok emek sarf etmeye başladığını belirtti. Karadenizliler rahat



Salgın sürecinde kadınların psikolojik olarak erkeklere oranla daha fazla olgunlaştığı belirlendi. Bu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerin olumlu yönde geliştiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 82.



Doğu Anadolu yüzde 50 ile “Corona virüsten çok korkuyorum" derken Karadeniz bölgesi yüzde 41 ile en az korkan bölge oldu.



Akdeniz bölgesi “Corona virüsle ilgili haberleri izlerken gergin ve endişeli oluyorum" diyenler arasında ilk sırada yer alırken yine Karadeniz bölgesi son sırada. Doğu Anadolu bölgesi, “Corona virüs hakkında düşünmekten çok rahatsız oluyorum' sıralamasında birinci olurken, “Corona virüs nedeniyle hayatımı kaybetmekten çok korkuyorum" diyenlerin oranı Ege bölgesinde yüzde 43 ile en yüksek.



JAPON ADASINI RAHAVET VURDU