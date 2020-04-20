Corona virüsü yenen vali, plazma bağışında bulunacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, son yapılan corona virüs testlerinin negatif çıktığını ve immün plazma bağışında bulunacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı 20.04.2020 - 14:17 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 14:18

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'taki yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, son iki testin ise negatife döndüğünü belirtti.

İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI YAPACAK

Yüce Allah'ın inayeti ve vatandaşların duası ile dünya ve Türkiye için çok büyük tehdit olan bu virüsü yenmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada herkesin imrendiği sağlık sistemini ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı arz ederim. Tedavim sürecindeki doktorlarım Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Üney, Uzman Dr. Pelin Korkmaz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuray Olcaytürk başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Yüce Türk milletinin bir ferdi olarak, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve valisi olmaktan her daim onur ve mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim."

Bilgin, tedavi sürecinin ardından ihtiyacı olan hastalarda kullanılmak üzere immün plazma bağışında bulunacağını bildirdi.

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