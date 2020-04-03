"Coronalıyım" diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

"Aile içi şiddet" ve "görevli memura hakaret" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen E.D. tutuklandı.

Anadolu Ajansı 03.04.2020 - 23:35

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'Corona virüslüyüm' deyip polise tükürdü

'Corona virüslüyüm' deyip polise tükürdü

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Coronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesindeki bir evde kavga ve silahlı şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, adreste bulunan E.D'yi etkisiz hale getirdi.

Polis aracına bindirildiği sırada görevli polislere hakaret eden ve "Coronalıyım, al" diyerek tüküren E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından, "aile içi şiddet" ve "görevli memura hakaret" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

E.D. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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