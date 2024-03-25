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Çorum'da feci kaza: 1 ölü

Çorum'un Alaca ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çorum'da feci kaza: 1 ölü

'da Nazım Karagöz idaresindeki otomobil, Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda Mesut Ö'nün kullandığı soğan yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Çorum'da feci kaza: 1 ölü - 1

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Karagöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kaza anı Alaca Belediyesinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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