Çorum'da feci kaza: 1 ölü

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Karagöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kamyon sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı.



Kaza anı Alaca Belediyesinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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