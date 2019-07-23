Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Dağ Karapınar köyünde Hayriye Bekdemir (68), halsizlik ve ateş şikayetiyle 18 Temmuz'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 6 çocuk annesi Bekdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bekdemir'in cenazesi köyünde toprağa verildi.
Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
Anadolu AjansıTürkiye
Çorum'da 68 yaşındaki bir kadın, KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede öldü.
Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.