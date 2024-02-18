Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Alaca’nın Kıcılı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Ankara'dan Tokat'a gitmekte olan Yadigar S. (57) yönetimindeki 60 ACC 790 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak tarlaya uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Yadigar S. (57) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Şengül S. (55) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.