Covid-19 tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, Covid-19 tedavisi gören bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 9, 2021