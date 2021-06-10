Covid-19 tedavisi gören asker hayatını kaybetti

MSB, Covid-19 tedavisi gören Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

NTV Haber 10.06.2021 - 08:59

Covid-19 tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, Covid-19 tedavisi gören bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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