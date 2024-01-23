Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz kimdir?

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. İşte, Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz hakkında bilgiler...



VOLKAN YILMAZ KİMDİR?



Volkan Yılmaz, 1972'de Silivri'de dünyaya geldi.



İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamlayan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu.



Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2019 yıllarında da MHP MYK Üyeliği görevlerinde bulundu.



25. ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olan Yılmaz, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Silivri Belediye Başkanlığına seçildi.



Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.