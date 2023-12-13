Cumhur İttifakı yerel seçim hazırlığında son aşamaya geldi

Cumhur İttifakı yerelde işbirliği heyeti son toplantısını bu hafta yapacak. Ortak heyet, çalışmayı tamamlayarak 15 Aralık’tan sonra kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

Cumhur İttifakı yerel seçim hazırlığında son aşamaya geldi
AK Parti'de bir ilk | Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak

AK Parti'de bir ilk | Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak

Haberi Görüntüle

Cumhur İttifakı’nın yerelde işbirliği heyeti, çalışmasını bu hafta tamamlamayı planlıyor.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti ve MHP heyetlerinin, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelere yönelik çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamında ilk kez 26 Ekim’de bir araya gelen ortak heyet, şu ana kadar 10 kez toplandı.

Bu kapsamda, geçen hafta 2 kez bir araya gelen heyetin, bu hafta yapacağı toplantıyla çalışma üzerindeki son düzeltmeleri yaparak süreci tamamlaması ve çalışmayı 15 Aralık’tan sonra kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.

Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ile MHP Genel Başkanı verecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...