Cumhurbaşkanı açıkladı: Gıda ürünlerinde KDV indirimi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"KDV oranlarında değişiklik yapacak imzayı attık, hayırlı olsun. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacak toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünya, emtia fiyatlarındaki yükselişin sancılarını yüksek enflasyon olarak yansımaktadır. Türkiye bu dalgalanmalardan etkilenmektedir. Açıkladığımız paketle kur dalgalanmasının önüne geçerek istikrara kavuşturduk.

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz.