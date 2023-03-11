Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, karşılarında bir ittifak değil eski Türkiye'deki gibi bir koalisyon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur." diye konuştu.



''BİR KEZ DAHA ZAFERE ULAŞACAĞIZ''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Seçim kararının hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz.

''14 MAYIS DESTANINI YENİ KATILACAK DOSTLARIMIZLA CUMHUR İTTİFAKI OLARAK YAZACAĞIZ''



14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.

''KARŞIMIZDA İTTİFAK DEĞİL, KOALİSYON VAR''

Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. 6'lı olarak başlayan, 8'li mi 10'lu mu olduğu meçhul hale gelen koalisyonun 12 maddelik bildirisi, ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatı. (Millet İttifakı) Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. 6'lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımı kavgasına çıktı. Seçim kampanyamızı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hürmetimizin ve mağdur insanlarımıza olan saygımızın gerektirdiği hassasiyetle yürüteceğiz. Depremin kırkı çıkmadan genel merkezleri önünde vur patlasın çal oynasın aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız. Sandıklara sıkı sahip çıkacak, en küçük bir kaçağa göçeğe, hileye hurdaya meydan vermeyecek güçlü bir organizasyon kuracağız."