Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, sağlıkta yeni düzenlemeyi açıkladı.

Düzenleme; sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezaları artırıyor, aynı zamanda, sağlık çalışanlarının ücretlerinde de artış öngörüyor.

Beştepe'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışına giden doktorların, yakın zamanda istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymadığını da söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz. Sağlık deyince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim kavramları aynı kökten geliyor. Bu iki kavramın ortak özelliği ilmi hikmette mütehassıs. Bu tür kişileri ifade etmesidir.



"BU ÜLKENİN HEKİMLERİNE HEM VEFA BORCU HEM İHTİYACI VARDIR"



Bizim medeniyetimizde hekimlik mesleği en üst seviye bilginin içinde değerlendiriliyor. Hekimlikte hatanın bedeli doğrudan insan hayatı olabilmektedir. Osmanlı'nın en ünlü hekimbaşılar ailesinden gelen Hayrullah Efendi 'Hekim kendi fiillerinde yalan ve dolan kabul etmeyeceği gibi böyle kimselerle de düşüp kalkmamalıdır' diyor. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun yokluklarını göstermesin. Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. Ülkemiz cazibesi giderek artan küresel bir sağlık merkezi olma yolundadır. Diğer alanlarda olduğu gibi sağlıkta da artık kaliteye odaklanmamız gereken bir seviyeye ulaştık. Neredeyse her üç kamu çalışanından biri sağlık alanında çalışıyor.

YURT DIŞINA GİDEN DOKTORLAR



Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum.

DOKTORA ŞİDDETİN CEZASI ARTIYOR



Sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. Sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz. Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Mesleki Sorumluluk Kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AYLIKLARI TEK BORDROYLA ÖDENECEK

Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek.

DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK ÖDEMELER ARTACAK



Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.

AİLE HEKİMLERİNE ÜCRET ARTIŞI

Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatıyoruz. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Şimdi bu ligin de zirvesinde yer almanın mücadelesini veriyoruz."