Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Angola'nın başkenti Luanda'ya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.



Erdoğan, temaslarına Angola Cumhurbaşkanı Gonçalves Lorenço ile yapacağı görüşmeyle başlayacak. Ardından meclise hitap edecek.

Angola'da İş Forumu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Togo'ya geçecek.

Başkent Lome'de ikili temaslarının yanı sıra, ​​Togo ve Burkina Faso Devlet Başkanlarıyla üçlü çalışma yemeğinde bir araya gelecek Erdoğan'ın üçüncü ve son durağı Nijerya olacak. Cumhurbaşkanı, başkent Abuja'da mevkidaşı Muhammed Buhari ile görüşecek.

Erdoğan, Angola ve Togo'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı'nın Afrika turu 20 Ekim'de sona erecek.



Türkiye'nin yaklaşık 1 milyar 300 milyon nüfusa sahip Afrika kıtasında 43 ülkede büyükelçiliği bulunuyor. Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmi 2020 yılı itibarıyla 25 milyar doları aşarken, Afrika'daki yatırımları ise 7 milyar dolara yükseldi.