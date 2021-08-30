Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık 'ne verirsin' demeyeceğiz, 'ne alırsın' diyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.



SAVUNMAYA TEK KARARGAH PROJESİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bizim kınalı yavrularımız bitmedi var ve bundan sonra da olacak. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor dedik. Bu merkezden hem yatırım hem harcamalar hem her yönüyle özellikle de savunma noktasında bize öyle bir merkez gerekiyor ki bu merkezle beraber biz bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Siber savunmanın konuşulduğu dönemde şu anda temelini atacağımız proje yakışır dedik.

''MERKEZİ BİR SAVUNMA SİSTEMİNİ BULUNDURACAĞIZ''

Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız. 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerine konumlandırılan proje 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. İnşa edilecek binalar son teknolojiyle donatılacak. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.

''ARTIK 'NE VERİRSİN' DEĞİL, 'NE ALIRSIN' DİYECEĞİZ''



Telsizimiz yoktu Amerika telsizlerimize el koydu vermedi. Askerimiz telsiz bulamadığı için susturma tekniğini kullanarak savaştı. Şimdi artık İHA'mız SİHA'mız ve TİHA'mız var. Savunma sanayiinde ihraca başladık. Artık ne verirsin demeyeceğiz, ne alırsın diyeceğiz. Artık bomlarına varıncaya kadar her şeyi kendimiz üretir hale geldik. FETÖ'ye de sesleniyorum; çarşamba günü muhteşem bir yargı binasını da açıyoruz. Artık merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak. Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum."